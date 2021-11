VIDEO: Napoli, brutto infortunio a Frank Elegar durante il riscaldamento

La Ge.Vi Napoli nel posticipo contro Tortona ha trovato la sua terza vittoria in campionato, ma ha perso ancor prima dell’inizio della gara il proprio centro Frank Elegar. Come si vede dal video, l’americano si è infortunato nel riscaldamento mentre tentava una schiacciata. Al momento di spiccare il volo, Elegar è scivolato e ha subito una bruttissima botta in seguito alla caduta.

Le sue condizioni non sono note. Ovviamente Elegar non ha giocato la partita ed è stato trasportato fuori dal campo in barella.

Wish Frank Elegar a speed recovery and hope his injury is not serious pic.twitter.com/8pNazIRIZM — Emiliano Carchia (@Carchia) November 7, 2021