Marcus Smart, qualche giorno fa, aveva creato scompiglio nello spogliatoio dei Boston Celtics, accusando pubblicamente Jayson Tatum e Jaylen Brown di non passare la palla. L’attacco era arrivato in seguito al KO contro i Bulls, partita alla quale sono seguite due vittorie contro Magic e Heat, più una sconfitta contro i Mavericks. Finora per Boston non è stato il migliore avvio di stagione, con 4 vittorie in 10 partite.

Jayson Tatum ha di recente commentato le parole di Smart, facendo intendere di non averle gradite. Prima della gara contro Orlando, i Celtics hanno tenuto un meeting di soli giocatori per sistemare le cose, una soluzione che per ora sembra aver funzionato.

Penso che lo sappiate. Non verrei davanti ai microfoni per dirvi qual è il nostro piano partita nello specifico. Penso che sia questo ciò che è successo. Ma non possiamo cambiarlo. Siamo una squadra, lo supereremo, vogliamo vincere delle partite. Non sono arrabbiato, è una cosa che è successa. Credo fermamente che quel che succede, succede. Non si può cambiare. Andiamo avanti e proviamo a fare bene. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto una riunione di squadra. So come si gioca a basket, lo faccio da tanto tempo e con un discreto successo. Ho sempre fatto le giocate giuste. Non sono perfetto, ho ancora cose sulle quali lavorare. È questa la cosa bella. Giovane come sono e bravo come le persone pensano che sia, ho ancora molto da migliorare.