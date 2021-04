VIDEO NBA – Milwaukee Bucks, Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo ridono dei loro stipendi

Simpaticissimo siparietto in casa Milwaukee Bucks nel corso dello shoot around prima della gara contro i Golden State Warriors.

A tenere banco è il ricchissimo rinnovo di contratto firmato nelle scorse ore da Jrue Holiday. Giannis Antetokounmpo ha coinvolto il social media manager dei Bucks, iniziando a prendere in giro Holiday per i tanti soldi che intascherà nei prossimi anni. La risposta della point guard non si è fatta attendere, dato che a Dicembre il greco ha firmato il contratto più ricco di sempre.

Ne è venuta fuori una scenetta tutta da ridere. Anche perché con accordi del genere in tasca sarebbe difficile non essere allegri.

Meet Khash Money, Big Money and… 💀💀💀 pic.twitter.com/Yiyb7R9qw9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 6, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.