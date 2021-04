NBA – Paul George pensa che il vaccino anti-Covid restringa i piedi?

Nelle scorse ore per Karl-Anthony Towns è arrivata una buona notizia, finalmente. Il centro dei Minnesota Timberwolves, che nell’ultimo anno ha perso la madre e diversi amici e parenti a causa del Covid-19, si è fatto iniettare la prima dose di vaccino. Come altri colleghi prima di lui, Towns ha pubblicato una foto sui propri social per testimoniare l’avvenimento e magari sensibilizzare i propri followers. Sotto la foto, tra i tanti commenti, uno ha però attirato l’attenzione: quello di Paul George.

La stella dei Los Angeles Clippers ha scritto: “Dicono che ti faccia restringere i piedi”, con tanto di emoji preoccupata. Non è chiaro se Paul George creda davvero a questo effetto collaterale oppure se sia stata solo una battuta. Ma anche nel caso di questa seconda ipotesi, forse sarebbe stato meglio non scherzare sul Covid e relativo vaccino con il giocatore NBA più colpito dalla pandemia nell’ultimo anno.

paul george is kidding with this shit right?? he has to be?? ….??? pic.twitter.com/yeqhclQHAd

— claire de lune (@ClaireMPLS) April 6, 2021