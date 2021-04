NBA – Milwaukee Bucks, rinnovo al massimo salariale per Jrue Holiday

I Milwaukee Bucks negli ultimi mesi hanno cercato di costruire una squadra il più competitiva possibile per convincere Giannis Antetokounmpo a rimanere. Missione compiuta, col greco che alla fine lo scorso dicembre ha rinnovato. Ora però andava confermato il nucleo della squadra, e i Bucks si sono mossi rinnovando subito il contratto di Jrue Holiday.

Il veterano, arrivato in offseason mediante uno scambio con i Pelicans, ha trovato nelle scorse ore un accordo al massimo salariale. Holiday firmerà un quadriennale da 160 milioni di dollari, come riportato da Shams Charania. In questa stagione il giocatore, 31 anni il prossimo giugno, sta mantenendo 17.0 punti, 4.6 rimbalzi e 5.7 assist di media. Il contratto di Jrue Holiday sarebbe scaduto in estate.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021

I Bucks sono in corsa per i vertici della Eastern Conference, attualmente terzi con un record di 32-17, a 2 gare di distanza da Brooklyn e Philadelphia in testa.

