Nikola Jokic è stato letteralmente il miglior giocatore dell’NBA della scorsa stagione ma ora non sa più schiacciare. La superstar dei Denver Nuggets ha vinto il premio Most Valuable Player, conquistando l’ambito titolo “rubandolo” a tantissimi nomi di alto calibro nella Lega.

Jokic è un mago assoluto con la palla da basket in mano e il suo livello di abilità non è secondo a nessuno. Tuttavia, una cosa che il serbo non sa fare bene è schiacciare a canestro. Questo è esattamente il motivo per cui Jokic ha avuto una risposta esilarante quando un gruppo di ragazzini gli ha chiesto di fare una schiacciata durante un recente camp, come potete vedere di seguito:

Naturalmente il fenomeno NBA Nikola Jokic sa schiacciare dall’alto dei suoi 211 centimetri ma, visto che non è la sua abilità principale, ha voluto scherzarci sopra. Il corpo del serbo non è tra i più atletici dell’NBA però è un fantastico passatore, tant’è che molti credono che sia il lungo passatore che il basket abbia mai visto. In tutto questo vi ricordiamo che Jokic è nato solo nel 1995, seppur se ne parli da anni. Può ancora migliorare e soprattutto deve ancora vincere tutto con i Denver Nuggets.

