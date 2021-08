Lutto nel basket italiano: ci ha lasciati a solo 60 anni Luca Silvestrin

Il basket italiano è in lutto per la scomparsa a solo 60 anni di Luca Silvestrin, che nell’arco della sua lunga carriera ha partecipato a 18 campionati in Serie A, collezionando in totale la bellezza di 578 presenze.

Questo il comunicato della Reyer Venezia, squadra di cui fu capitano:

L’Umana Reyer è sentitamente addolorata per la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Luca Silvestrin, Capitano orogranata.

La società tutta si stringe attorno a familiari ed amici e partecipa al dolore.

Che la terra ti sia lieve Luca.

