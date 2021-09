Non è solo LeBron James che spera che suo figlio, Bronny, un giorno arrivi in NBA. Anche il nuovo compagno di squadra in NBA ai Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony, ha la stessa speranza e un recente video di Melo che allena suo figlio, Kiyan, ci sta dando le medesime le sensazioni.

Ecco un breve estratto di Carmelo che insegna a suo figlio di 14 anni alcune delle sue mosse brevettate:

Melo in the lab with his son Kiyan 💪 (via @lala) pic.twitter.com/hYpUwmxg5A — Bleacher Report (@BleacherReport) September 20, 2021

Il veterano dei Lakers sta tirando fuori le sue migliori mosse mentre cerca di impartire quanta più conoscenza possibile a suo figlio. Kiyan ha solo 14 anni ma ha sicuramente un enorme vantaggio nell’avere un futuro Hall of Famer come allenatore/padre. Kiyan Carmelo Anthony è attualmente iscritto come matricola alla Calhoun School di New York.

Solo il tempo ci dirà se il figlio di Carmelo Anthony riuscirà ad arrivare in NBA però già di questi primi video si vede che ha delle potenzialità. Vediamo cosa accadrà nei prossimi anni, basta aspettare ancora 4-5 anni per sapere quale sarà il futuro del piccolo Kiyan.

Vale la pena notare che il video sopra è stato originariamente condiviso dalla moglie di Melo, La La, che ha recentemente chiesto il divorzio dalla star dei Lakers.

