Nella notte, tramite comunicato ufficiale, i Golden State Warriors hanno aggiornato sulle condizioni dei due infortunati Klay Thompson e James Wiseman.

Klay Thompson & James Wiseman injury updates: pic.twitter.com/fDWbQl3Zse — Warriors PR (@WarriorsPR) September 20, 2021

Thompson, che ha saltato le ultime due stagioni per due gravi infortuni al crociato e al tendine d’Achille, sta procedendo bene nel recupero. Nel training camp che inizierà nei prossimi giorni, la guardia prenderà anche parte ad alcuni allenamenti “controllati”. Salvo imprevisti tornerà in campo nella stagione 2021-22, ma non si sa ancora precisamente quando. Sicuramente non sarà a disposizione fin dall’inizio, qualche settimana fa si era parlato di Natale come possibile data per il rientro del giocatore.

Diverso il discorso di Wiseman, che ad aprile si era operato al menisco e, nonostante buoni progressi, praticamente salterà il training camp. Il centro potrà riprendere a saltare solo a 6 mesi dall’operazione, quindi il 15 ottobre. Considerato che la stagione regolare NBA partirà il 19 ottobre, Wiseman non sarà sicuramente disponibile al via. Una data per il rientro non c’è neanche nel suo caso, ma la seconda scelta assoluta al Draft 2020 tornerà in campo nel corso della stagione 2021-22.