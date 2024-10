VIDEO: Nike lancia un CLAMOROSO spot con LeBron James prima dell’esordio con Minnie

In vista dell’esordio stagionale dei Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwolves, Nike ha trasmesso un potente messaggio di LeBron James.

Nel video viene mostrato un primo piano di LeBron con gli occhi chiusi. Sembra essere in uno stato di profonda e rilassata concentrazione. Una lenta carrellata avvicina il volto di James, che inizia a parlare durante la pubblicità.

“Non ci si abitua mai alla pressione. Si impara solo ad accoglierla. Le aspettative non sono un peso. Sono un privilegio. Perché potrebbe andare peggio. Nessuno potrebbe aspettarsi nulla”.

Un grande testo rosso in sovrimpressione recita: “VINCERE NON È PER TUTTI”, e uno swoosh Nike rosso lampeggia prima che lo spot finisca.

“You never get used to pressure. You just learn to embrace it.” – @KingJames pic.twitter.com/h7p1q4MRfo — Nike Basketball (@nikebasketball) October 22, 2024

Si tratta dell’ennesimo video ispirazionale di LeBron James insieme a Nike, i quali insieme hanno realizzato alcuni dei migliori spot pubblicitari di sempre negli ultimi anni.

Stiamo a vedere se questa pressione porterà il King anche quest’anni ai playoff e magari il più in fondo possibile. Solo il tempo ce lo dirà dove e quando i Lakers finiranno la loro corsa in questa annata in NBA.

Leggi anche: Dennis Rodman non è il miglior rimbalzista della famiglia, secondo Larry Johnson

CLAMOROSA BOSTON! I Celtics pareggiano il record NBA di triple segnate all’esordio coi Knicks