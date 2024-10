Napoli Basket, firmato Erick Green! Colpo per la svolta?

Il Napoli Basket annuncia la firma dell’espertissimo Erick Green tramite i suoi canali ufficiali.

La notizia era stata già confermata dall’A.D. Della Salda nei giorni recenti, ammettendo di aver operato troppe scelte “scommessa” nel roster allestito.

L’avvio di campionato dei partenopei è stato estremamente difficile: 0 punti in 4 partite, e il calendario porrà davanti altre sfide molto complicate tra cui Milano, Venezia e Trapani nelle prossime giornate.

Erick Green è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ma ricalchiamo i tratti salienti della sua carriera.

Combo-guard americano di 1.91 m per 84 kg, esordisce nel basket professionistico con la gloriosa canotta della Mens Sana Siena nel 2013, distinguendosi sin da subito tra i migliori shooter del campionato italiano e dell’Eurolega.

Le performances sontuose gli regalano un biglietto oltreoceano: con i Denver Nuggets colleziona 46 presenze nella stagione 2014/2015, e dopo qualche esperienza in G-League ritorna in Europa.

Ruolo da assoluto protagonista con la fortissima Olympiakos (2017), poi Valencia (16 punti di media) e Fenerbache negli anni successivi. I migliori numeri li registra nel 2020 con l’Istanbul Bahecsehir (sfiora i 20 di media). Dopo un’ottimo anno in Cina ritorna in Italia ingaggiato da Treviso (14 di media in LBA); le recenti esperienze sono state in Hapoel Holon (22 di media), Buducnost (15 di media) e Unics Kazan (13 di media).

Prima della chiamata di Napoli Green stava pensando al ritiro, ma a quanto pare è intenzionato a mettere in curriculum un’altra (e forse ultima) sfida della sua carriera.

Dopo il taglio di Jordan Hall, Napoli mette a disposizione di Milicic un giocatore completamente diverso sia per caratteristiche tecniche che a livello di appeal.

FOTO: Napoli Basket official

Leggi anche: Nike lancia un CLAMOROSO spot con Lebron James prima dell’esordio di Minnie!