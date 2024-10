Dennis Rodman non è il miglior rimbalzista della famiglia, secondo Larry Johnson

Dennis Rodman è considerato uno dei migliori rimbalzisti nella storia della NBA, ma secondo Larry Johnson, ex star di Charlotte e New York, c’è qualcuno nella sua famiglia che era persino migliore di lui. Durante un’intervista nel podcast All The Smoke, Johnson ha rivelato che la sorella di Dennis, Debra Rodman, era in realtà la rimbalzista migliore della famiglia.

“Ha una sorella di nome Debra, lei è la miglior rimbalzista della famiglia. È andata a Louisiana Tech, si chiama Debra Rodman. Cercatela. È fatta come lui, stesso corpo… Era incredibile. Quando giocava a Louisiana Tech, penso che abbiano battuto Cheryl Miller e il suo team. Era una bestia. È la miglior rimbalzista della famiglia” ha raccontato Johnson.

Larry Johnson, che è cresciuto nello stesso quartiere dei Rodman, conosceva bene la famiglia e ha parlato con grande rispetto di Debra, impressionato dalle sue doti atletiche. E non sorprende, considerando l’eccezionale carriera che ha avuto al college con le Louisiana Tech Lady Techsters tra il 1980 e il 1984.

Debra Rodman, che era alta 190 centimetri, guidò la sua squadra ad un incredibile record di 130-6 durante la sua permanenza a Louisiana Tech. Raggiunse le Final Four per 4 volte consecutive e vinse due titoli NCAA di fila nel 1981 e 1982, affermando Louisiana Tech come una delle squadre più dominanti nel basket femminile collegiale in quegli anni. Al termine della sua carriera universitaria, Debra aveva totalizzato 1.306 punti con il 54% di realizzazioni dal campo e catturato 1.200 rimbalzi. Attualmente occupa il 28º posto per punti segnati e il 2º per rimbalzi nella storia di Louisiana Tech.

Debra, nonostante sia meno conosciuta rispetto al fratello Dennis, ha lasciato un segno indelebile nel basket collegiale femminile, dimostrando di essere una forza dominante sotto i tabelloni e guadagnandosi il rispetto di chi l’ha vista giocare. Ai suoi tempi non esisteva una Lega come la WNBA, nata solo nel 1997, e dopo il college le ragazze abbandonavano il basket oppure si trasferivano in Europa. Di fatto la sorella di Dennis Rodman non ebbe mai una carriera da professionista dopo Louisiana Tech.

