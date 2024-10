CLAMOROSA BOSTON! I Celtics pareggiano il record NBA di triple segnate all’esordio coi Knicks

I Boston Celtics si sono imposti contro i New York Knicks nella serata inaugurale della NBA, pareggiando un record NBA. In totale i Celtics hanno realizzato 30 tiri da tre martedì notte, stabilendo il record di squadra NBA per il maggior numero di tiri da tre punti.

Ancora una volta, Boston ha ricordato a tutti la sua storica supremazia in attacco, pareggiando il record dei Milwaukee Bucks di 29 tiri da tre realizzati nel 2020.

All’intervallo i Celtics hanno tirato 17 su 32 da oltre l’arco, pareggiando il loro record di franchigia di triple realizzate nel primo tempo di una partita. Jayson Tatum ha guidato Boston dalla lunga distanza nel primo tempo con sei triple totali. Ognuno dei 5 titolari dei Celtics ha realizzato almeno 2 tiri da tre punti nel primo tempo di martedì sera.

Non c’è mai stata una prestazione dominante nella serata inaugurale dell’NBA come quella che i Celtics hanno messo insieme nella loro prima partita da quando hanno vinto le Finals NBA del 2024 contro i Dallas Mavericks. La scorsa stagione, Joe Mazzulla ha reinventato il potente attacco di Boston, ponendo l’accento sui tiri dal perimetro. Così facendo, i Celtics sono diventati leader della lega per quanto riguarda i tiri da tre punti realizzati (1.351) e si sono piazzati al secondo posto durante la stagione regolare per la percentuale di tiro da tre punti (38,8%).

C’è stato poco da fare per i New York Knicks contro questi Boston Celtics che hanno vinto 132 a 109.

