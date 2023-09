Antetokounmpo difende Noah Lyles: “È una questione di arroganza…”

Di recente, il velocista vincitore della medaglia d’oro, Noah Lyles, ha lanciato una frecciatina alle stelle NBA che si definiscono “campioni del mondo” dopo aver vinto il titolo NBA, sottolineando che essere l’ultima squadra rimasta in piedi in un campionato che ha sede in America non giustifica una simile distinzione. La frecciata di Noah Lyles ha ricevuto un’ampia attenzione da parte di giocatori, media e tifosi, dando vita a un dibattito che non si è ancora spento e che la superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha appena ravvivato.

Stelle dell’NBA come Kevin Durant, Devin Booker e Damian Lillard hanno reagito rapidamente a Lyles sui social media con punti di forza propri. Intervenuto nell’edizione di martedì del podcast “48 Minutes”, Antetokounmpo ha detto la sua sul dibattito sui “campioni del mondo” aperto da Noah Lyles:

“Volevo tanto sostenerlo. Ha ricevuto così tante critiche per aver detto cose ovvie”, ha detto la superstar dei Milwukee Bucks parlando di Lyles. “Ma credo che alcune persone non lo capiscano… Forse è solo una questione di arroganza. Non credo che in nessun altro sport si venga chiamati ‘campioni del mondo’. Nel calcio – che è molto più grande dell’NBA, più popolare dell’NBA – quando la Champions League finisce, non dicono ‘campione del mondo’. Nella Coppa del Mondo, quando giocano contro gli Stati Uniti, le squadre di tutto il mondo, i Paesi di tutto il mondo, si dice ‘campioni del mondo’. Ma nella NBA si dice ‘campioni del mondo’ “.

Leggi anche: Datome e Melli ad Afternoon “polemici” con arbitri e opinione pubblica dopo la sconfitta con la Repubblica Dominicana. E sul Poz…