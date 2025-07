VIDEO: Nikola Jokic si commuove per la vittoria del suo cavallo da corsa

Nikola Jokic si sta indubbiamente godendo l’estate: nei giorni scorsi era in Cina per un tour con 361 Degrees, il suo brand di scarpe, ora è invece tornato nella sua Serbia dove nelle scorse ore ha assistito ad una corsa di cavalli. Com’è noto è infatti questo lo sport preferito di Joker, forse più del basket, e la superstar dei Denver Nuggets non è riuscita a contenere le emozioni quando uno dei suoi cavalli ha vinto la gara.

Ripreso dalle telecamere, Jokic si è commosso ed è corso ad abbracciare il fantino che ha portato al successo la sua scuderia. Emozioni fortissime che il giocatore non aveva esternato nemmeno quando ha vinto il titolo NBA con i Nuggets.