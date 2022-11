Gianmarco Pozzecco è da sempre un grandissimo festaiolo e una persona super emotiva. Figuratevi cosa può aver combinato ieri sera dopo la vittoria di un punto a Tbilisi contro la Georgia. Ecco, sicuramente ha cantato e ballato come un pazzo in spogliatoio:

A condividere il video è stata la stessa Italbasket sui propri canali socia, Twitter nello specifico. Inizialmente Pozzecco aveva la parte inferiore del corpo coperta da un asciugamano, che però si è tolto pochi secondi dopo.

Il coro è abbastanza semplice: “Ce ne andiamo ai Mondiali”. La reiterazione del concetto fa capire la felicità del gruppo. Ieri non è stato un match semplice contro la Georgia del virtussino Tornik’e Shengelia.

Alla fine il Poz si è messo la giacca in testa e ha concluso la sua esultanza con il cerchio solito che tutte le squadre fanno e un semplice e super genuino “vi voglio bene ragazzi”. Perché chi pensa che ci sia della costruzione intorno al personaggio Pozzecco non ha capito davvero nulla. Gianmarco è così, nel bene e nel male. Per noi nel bene, per altri nel male. Ma questo è Gianmarco, non è il suo personaggio.

