VIDEO: quelli sono Wade e LeBron travestiti da Suggs e Anthony

L’influenza dell’era dei “Big Three” dei Miami Heat continua a riverberarsi in tutta l’NBA. I ragazzi che sono cresciuti guardando Chris Bosh, LeBron James e Dwyane Wade dominare la Lega sulla strada di due campionati in quattro anni sono ora essi stessi giocatori NBA, con la speranza di emulare i giocatori della Hall of Fame che hanno idolatrato in gioventù.

La coppia degli Orlando Magic, Cole Anthony e Jalen Suggs, ha fatto una bella imitazione di James e Wade questa notte. Nel quarto quarto della vittoria casalinga contro gli Washington Wizards, Anthony e Suggs si sono uniti per un alley-oop che era praticamente una copia carbone di una schiacciata del 2010 – l’avete vista di sicuro – iniziata da Wade e conclusa da LeBron.

they went there. and they deserve to. pic.twitter.com/tXcytUogj1 — Rob Perez (@WorldWideWob) November 30, 2023

Il 6 dicembre 2010, Wade corre in transizione e alza una palla per James. Il momento è diventato quasi immediatamente iconico e ha generato un fermo immagine che ha fatto il giro del web milioni di volte.

Quasi 13 anni dopo, all’Amway Center di Orlando, Suggs ha rubato un passaggio destinato a Kyle Kuzma e ha iniziato un fastbreak che è terminato con un passaggio sotto la mano ad Anthony e ha tenuto le braccia in alto mentre la palla entrava – proprio come Wade e LeBron tanti anni fa.

