Trapani, Petrucci elogia Antonini: “Lavoro STRAORDINARIO!”

La Trapani Shark di Valerio Antonini ha avuto il piacere e l’onore di ricevere, al Pala Shark, la visita di Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Nell’occasione, accompagnato da Cristina Correnti, presidente del comitato regionale della stessa Fip, e da Margaret Gonnella, presidente del settore Minibasket.

Accolti Petrucci e delegazione dal presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, hanno ricevuto una maglia ufficiale, appositamente personalizzata con le firme di tutti i giocatori, ed hanno visitato l’avveniristica struttura rinnovata grazie agli investimenti del Presidente Antonini.

“Noto con molto piacere e soddisfazione il lavoro straordinario svolto dal presidente Antonini nella ristrutturazione dell’impianto – ha dichiarato Gianni Petrucci – che adesso è veramente accogliente. Non so quanti altri presidenti avrebbero compiuto una scelta del genere, e gliene va reso grande merito. Mi sento un po’ a casa, anche per aver incontrato un vecchio amico romano come Paolo Cericola (oggi responsabile comunicazione Sport Invest n.d.r.), con cui in passato ho condiviso tante emozioni. Aver rilevato le società di calcio e basket della città, i due principali e più diffusi sport di squadra della nostra Nazione, è un’operazione eccezionale, compiuta dal presidente Antonini, che ha un valore enorme, non solo dal punto di vista sportivo. Assicura, infatti, grandi benefici, ben al di là dei meri fatti sportivi, investendo l’economia del territorio. Faccio un grande in bocca al lupo a questo club, perché possa fare meglio possibile”.

