VIDEO: RISSA sfiorata tra Dillon Brooks e DeMar DeRozan

I Chicago Bulls hanno affrontato gli Houston Rockets giovedì sera a H-Town e i Rockets hanno preso un vantaggio verso la fine della partita, alla ricerca di una vittoria fondamentale. La partita è stata divertente sia per gli appassionati di basket sia per i tafferugli in campo: DeMar DeRozan dei Bulls si è scontrato con il noto in questo ambito, Dillon Brooks.

Alla fine del terzo quarto della partita di giovedì sera a Houston, i tifosi hanno assistito a un bizzarro scontro in stile hockey che DeRozan ha rifilato a Jalen Green nei pressi del centrocampo, provocando un’agitazione come non se ne vedevano da tempo.

DeMar DeRozan and Dillon Brooks were ejected after a scuffle broke out during the Bulls-Rockets game.

Brooks didn't like the hard foul by DeRozan on teammate Jalen Green, the two got into it, and were both ejected from the game 💥pic.twitter.com/deuNbQokLb

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 22, 2024