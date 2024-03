Virtus Bologna, DEVI SFRUTTARE il regalo di Trinchieri!

La Virtus Bologna, dopo essere stata per gran parte della stagione tra 2° e il 3° posto, ora è scivolata all’8°, che vuol dire Play-In e non Playoff diretti.

Onestamente, per come stanno le cose a oggi, ci sembra difficile che possa chiudere tra le prime 6 però deve cercare di finire il più in alto possibile così da avere più chance di giocare la post season contro una delle formazioni di testa.

Ieri sera le VuNere hanno potuto gioire vedendo lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri strapazzare il Baskonia alla Zalgirio Arena dove, tra l’altro, avevano perso malamente anche loro martedì sera. Questo risultato ha allontanato i baschi dall’8° posto, dando ancora più garanzie alle VuNere di poter giocare almeno il Play-In. Ora però bisogna cercare di guadagnare più posizioni possibili e, per farlo, serve vincere a Belgrado contro una Stella Rossa che non ha più nulla da chiedere a questa EuroLega. Ma vuole comunque fare il massimo davanti ai propri tifosi in una partita speciale per Milos Teodosic.

Ora l’ultimo obiettivo rimasto della Virtus Bologna è cercare di chiudere settimi, davanti anche al Maccabi Tel-Aviv, che stasera affronterà il Bayern Monaco in Germania. Il 7° posto ti permetterebbe di avere dei grandi vantaggi rispetto agli avversari e avere mezzo piede ai Playoff...

