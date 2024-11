Gimbo Tamberi COMMOVENTE: l’amore per il basket, la ricerca delle felicità e il rapporto con il padre

Gianmarco Tamberi ha partecipato come ospite a Belve. L’ex campione olimpico di salto in alto si è raccontato a Francesca Fagnani, conduttrice del famoso programma di Rai Due.

Tamberi ha rivelato che il suo vero amore non è l’atletica ma il basket. Ha rivelato che la pallacanestro l’avrebbe forse reso più felice, collegando a questa scelta (compiuta a 17 anni) il deteriorarsi del rapporto con il padre.

Se avessi scelto il basket probabilmente oggi sarei meno orgoglioso di me e dei risultati che ho raggiunto ma sarei anche più felice. Fare ciò che ami fa la differenza. Io amavo il basket ma ho scelto il salto in alto, ho trovato il modo ma ancora oggi non sono innamorato di ciò che faccio e tante volte ho avuto paura. Mio padre mi allenava, non dico che mi abbia costretto a scegliere l’atletica ma sicuramente mi ha indotto. Mi ripeteva continuamente “ti mangerai i gomiti se lasci”, “te ne pentirai”, “sei nato per questo”, “la vita è una sola”. Un genitore dovrebbe aiutarti a scegliere una strada, non importela. Con lui ci sono stati momenti di alti e bassi, gradualmente il rapporto si deteriora fino a non essere più recuperabile, metterci delle pezze diventa sempre più complicato. Nel 2020 andai male in una gara in Serbia, litigammo anche a livello personale e da lì le cose sono peggiorate. Lo ritengo una brava persona, forse non sono stato in grado di capirlo. Non avere più rapporti con lui è il fallimento più grande della mia vita ma da due anni a questa parte, senza di lui, sono in qualche modo più sereno.