EA7 Milano-Zalgiris, le pagelle: Shields unico di livello… che DELUSIONE Mirotic e Voigtmann!

L’EA7 Milano ha nuovamente perso in EuroLega, come dimostrano le pagelle, e questa volta è stato sbeffeggiato in casa dallo Zalgiris Kaunas, non proprio la miglior formazione della competizione. Ecco le pagelle del match del Mediolanum Forum di Assago tra Olimpia EA7 Milano e Zalgiris Kaunas.

OLIMPIA MILANO

Maodo Lo 4,5: Non bastano 32 punti un venerdì, se poi la partita dopo giochi spaesato e senza il minimo riferimento; Evans lo schiaccia sotto ogni aspetto, non riesce mai a incidere in fase offensiva e dietro è un colabrodo. Serve continuità, non una prestazione da top player al mese.

Alex Poythress 6: Uno dei misteri di serata, dato che in 7 minuti tiene benissimo il campo, segna 4 punti, stoppa e lotta a rimbalzo, dimostrandosi ampiamente nel match. E poi? Tutto il secondo tempo seduto, con Mirotic e Voigtmann che in campo erano due assenti ingiustificati. Perché non rimetterlo?

Stefano Tonut 6: Lotta, trova 5 punti, una stoppata clamorosa, nonostante nel complesso deragli pure lui come tutta la truppa biancorossa. Però è sicuramente uno dei pochi salvabili.

Nicolò Melli 5: Dopo delle ottime partite ripiomba nei problemi di inizio stagione. Avulso in attacco, dominato in difesa, scarico e senza energie. Ci prova, ma non basta, e come sempre Milano ha troppo bisogno del suo capitano.

Devon Hall 6: Per una volta va meglio lui da play che Lo. Nel secondo tempo trova alcuni bei canestri, ci prova in tutti i modi, nonostante molta confusione e difficoltà in difesa, ma di sicuro la sconfitta non passa da lui oggi.

Shavon Shields 7: 21 punti, si carica l’attacco sulle sue spalle, ma è davvero troppo troppo solo. Predica nel deserto, lui fa, crea, segna e gli altri sembrano non seguirlo minimamente. E meno male che c’è lui, perché se no altrimenti…

Kyle Hines 5: Ha un ottimo impatto sul match dopo tutto il primo tempo seduto, ma poi dietro viene sovrastato da Hayes. Ci prova, ma non è la soluzione ai problemi dell’Olimpia.

Nikola Mirotic 4,5: La peggior gara in maglia Milano, e non ci si lasci ingannare dai 14 punti, perché mai come stavolta è parso un elemento fuori da ogni gioco. Nel primo tempo non tira mai, trova due bombe nella ripresa, ma dietro si fa letteralmente sbeffeggiare da Ulanovas e Smits a ripetizione, mostrando anche un linguaggio del corpo assolutamente negativo. E se manca lui, è notte fonda, buia, nera, nerissima.

Johannes Voigtmann 4: I primi 5 minuti dell’ultimo periodo sono peggio di un horror di livello infimo. Guarda le palle cadergli di fianco senza muoversi, spara due passaggi in tribuna, definirlo un telepass difensivo è quasi un complimento, e inspiegabilmente sta in campo troppo…

All. Ettore Messina 4,5: Ennesima prestazione di basso livello, con scelte davvero difficilmente comprensibili sulle rotazioni e motivazioni che sembrano inesistenti. 11 sconfitte e 9 vittorie tra LBA ed EL, un rendimento semplicemente inaccettabile per una squadra che ha questo valore tecnico. E la cosa più grave è che sembra essere dentro a un tunnel da cui non c’è minima uscita.

ZALGIRIS KAUNAS

Evans 8; Lekavicius 5; Hayes 7; Giedraitis 5; Smits 7,5; Birutis 6,5; Dimsa 6,5; Lavrinovicius 6; Butkevicius 6,5; Ulanovas 8,5 All. Maksvytis 8

