VIDEO: si sentono dei GEMITI durante la conferenza di Luka Doncic… e la sua reazione è EPICA 😂😂😂

La stella dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, non Γ¨ riuscita a tenere una conferenza stampa in pace al Paycom Center di Oklahoma City. I Mavericks hanno battuto i Thunder 119-110 in Gara 2, pareggiando la serie di semifinale della Western Conference con una partita a testa.

Durante la conferenza stampa post-partita, Doncic stava rispondendo a una domanda quando Γ¨ stato interrotto da un forte gemito. La stella dei Mavericks e il resto della sala sono rimasti in silenzio mentre il lamento continuava. Doncic e i giornalisti hanno riso dopo che i rumori sono cessati.

Wtf is going on at Luka’s press conference?? pic.twitter.com/6cl18VH5CA — Barstool Sports (@barstoolsports) May 10, 2024

β€œSpero che non sia in diretta”, ha scherzato Doncic.

Doncic si Γ¨ ripreso dalla deludente prestazione di gara-1. La stella dei Mavericks ha realizzato 29 punti con 11/21 al tiro per evitare che la il team team cadesse in un buco di 0-2 nella serie.

Il pubblico dei Thunder è stato ostile a Doncic per tutta la gara. Luka Doncic ha persino avuto un momento di tensione con un tifoso dei Thunder alla fine del quarto quarto. Adesso ci si sposta a Dallas e lì e Mavs proveranno a vincere entrambe le gare, anche se non sarà semplice.

