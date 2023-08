VIDEO: un EMOZIONATISSIMO Datome racconta cos’ha provato il giorno del DatHOME e l’addio all’Italia

A più di due decenni dal suo debutto nelle giovanili dell’Italbasket e a 16 anni dalla sua prima apparizione con la nazionale maggiore, Luigi Datome si ritira dal basket e ha lasciato l’Italia a Ravenna, nel DatHOME.

Una carriera che ha visto Datome, 35 anni, giocare professionalmente in Italia, nella NBA, in Turchia e di nuovo in Italia, si concluderà una volta conclusa l’estate con gli Azzurri alla FIBA Basketball World Cup 2023 a Manila, nelle Filippine.

“Allenarsi con la maglia Azzurra è qualcosa che racconti per tutta una vita. Ricordo benissimo quando mio padre venne con una macchina fotografica a farmi la prima foto con la Nazionale perché è una cosa bellissima. Godetevelo se vi dovesse capitare!”.

Se Datome non ha festeggiato titoli e non è nemmeno salito sul podio con l’Italia, ha comunque vissuto un’esperienza meravigliosa. Non tutti i ragazzi che crescono nel paese sognando di giocare con la nazionale riescono a farlo.

Cercherà di essere un veterano modello e un leader, come Datome ha dimostrato nel DatHOME in Italia e sempre. Giocherà alcuni minuti importanti alla Coppa del Mondo, anche se non così tanti come in passato. Ma siamo certi che i minuti di qualità di Datome in pochi li possono dare. “Perché il talento va gestito” (cit.).

Leggi anche: Italbasket, l’ultimo Mondiale a Manila finì malissimo per noi