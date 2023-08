Italbasket, l’ultimo Mondiale a Manila finì malissimo per noi

La FIBA World Cup torna nelle Filippine dopo 45 anni. Nel 1978 l’Italbasket centrò a Manila il miglior piazzamento nella storia della rassegna iridata insieme a quello di Lubiana nel 1970. Fu però un 4° posto che lasciò moltissimo amaro in bocca perché nella finale per il bronzo gli Azzurri del c.t. Giancarlo Primo persero contro il Brasile per 86 a ­85. Fu decisivo un canestro di Marcel al 40′.

Secondo la teoria di Gigi Datome, a caldo è meglio arrivare terzi che secondi perché finisci festeggiando, sarebbe da capire il suo pensiero in caso di arrivo al quarto posto. Immaginiamo che sarebbe ancor più deludente che uscire ai Quarti di Finale perché sei lì che intravedi una medaglia ma ti viene soffiata all’ultimo. In questo caso proprio all’ultimo minuto.

La speranza di fare meglio à Manila ’78 e Lubiana ’70 c’è per l’Italbasket ma vorrebbe dire fare un’impresa in stile Atene 2004. Per arrivare in semifinale dobbiamo vincere tutte le partite, comprese quelle contro la Repubblica Dominicana di Karl-Anthony Towns – che non è mai semplicissimo, soprattutto con i nostri lunghi – e poi contro la Serbia nel secondo girone e infine battere una tra Lituania e Grecia ai Quarti. Dopodiché o vincere la Semifinale o la Finale 3°-4° posto. Insomma, il cammino non è semplice. Ma siamo a un Mondiale. È giusta che sia così se vuoi una medaglia.

