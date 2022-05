Virtus Bologna-Bursaspor: l’ex Milano Mike James tiferà per i turchi

Bursaspor Mike James – Tra pochi minuti inizierà la finalissima di EuroCup tra Segafredo Virtus Bologna e Frutti Extra Bursaspor. Tantissimi italiani – praticamente tutti, a prescindere dal tifo o dalla squadra – faranno il tifo per la Virtus Bologna. I turchi però potranno contare su un tifoso eccellente: Mike James.

L’americano, come molti di voi ricorderanno, ha un passato con la maglia dell’Olimpia Milano e probabilmente questo ha inciso nel suo schierarsi al fianco della Frutti Extra. Non possiamo dire che il giocatore del Monaco sia un “tifoso” meneghino però questa città è indubbiamente rimasta nel suo cuore, a prescindere da com’è finita poi con Ettore Messina.

Mike James non è nemmeno troppo preoccupato della panchina lunga degli italiani perché bastano 6-7 giocatori per vincere le finali.

Probabilmente ha esasperato il concetto però non ha tutti i torti. Difficilmente si fanno ruotare più di 8 giocatori, con il nono che al massimo gioca 5 minuti. Sono partite dopo i primi 6 – a meno di infortuni – superano i 30 minuti di impego. Perché sono gare dove ti giochi una stagione intera e anche la prossima, visto che la vittoria darebbe l’accesso matematico all’EuroLega.

It’s one game. U don’t need to be deep. Just need 6 or 7 players

— Mike James (@TheNatural_05) May 11, 2022