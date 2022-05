Trionfo Virtus Bologna! Bursaspor ko, la Segafredo vince l’EuroCup

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 80 – FRUTTI EXTRA BURSASPOR 67

La Virtus Segrafedo Bologna vince l’EuroCup 2021-22 battendo in finale il Frutti Extra Bursaspor.

Trionfo doveva essere e trionfo è stato per le V Nere che non sbagliano l’appuntamento casalingo con la storia. Il Bursaspor non può nulla per rovinare la festa alla Segafredo Arena, sold-out con record d’incasso di ogni tempo per una partita di basket in Italia. Dopo un inizio di studio, la Virtus mette in chiaro le cose fin da subito con la fiammata di Belinelli che vale il 25-12 al primo riposo. I turchi provano a rientrare e rosicchiano qualcosa prima dell’intervallo, per poi tornare a contatto nel terzo periodo sfruttando i problemi di falli di Jaiteh, Shengelia e Sampson, fino a quel momento un fattore. Ci pensa Teodosic nel momento più delicato, con gli ospiti tornati a -7, a ristabilire le distanze restituendo 15 lunghezze di margine ai bianconeri. Nel quarto periodo i turchi si giocano le ultime cartucce e tornano a -5 con i soliti Needham e Dudzinski. Ancora una volta però la Virtus si affida ai suoi campioni, ricacciando indietro gli avversari grazie a Jaiteh, Shengelia e Belinelli. Il Bursaspor perciò deve arrendersi e non riesce nell’ennesima impresa in trasferta, può partire la festa del popolo virtussino.

Il popolo bianconero torna a gioire in Europa dopo la Champions League del 2019. La Virtus Bologna si prende con pieno merito l’EuroCup e stacca il pass per l’EuroLega del prossimo anno, raggiungendo il grande obiettivo del patron Zanetti.

TABELLINI

Virtus: Tessitori n.e., Cordinier, Mannion, Belinelli 12, Pajola, Hervey 4, Jaiteh 13, Shengelia 5, Hackett 1, Sampson 11, Weems 13, Teodosic 21. Coach: Scariolo.

Bursaspor: Holland 10, Sezgun n.e., Ozalp n.e., Needham 11, Turen, Batuk n.e., Al 3, Bitim 12, Andrews 6, Hayes 11, Olmaz n.e., Dudzinski 14. Coach: Alimpijevic.

