Virtus Bologna, che BOTTA! L’infortunio di Will Clyburn è SERISSIMO: si torna sul mercato

La Virtus Bologna si trova a fare i conti con un’importante tegola: Will Clyburn dovrà fermarsi per un lungo periodo a causa di un problema alla fascia plantare del piede, accusato durante la recente partita contro Reggio Emilia. Secondo quanto riportano Resto del Carlino e Repubblica, i primi accertamenti indicano uno stop di almeno due mesi. Tuttavia, i tempi precisi di recupero saranno definiti dallo staff medico bianconero in accordo con il giocatore, tenendo conto del tipo di trattamento che sarà adottato.

Un piccolo spiraglio, seppur remoto, rimane aperto per vedere Will Clyburn in campo con la Virtus Bologna in occasione delle Final Eight di Coppa Italia, come riportato da Corriere di Bologna e Stadio. Ma la sua assenza, già pesante, si aggiunge a quella di Ante Zizic, fermo per una borsite al gomito, complicando ulteriormente le rotazioni della squadra.

Se da un lato c’è una buona notizia con il rientro ormai prossimo di Toko Shengelia, dall’altro è chiaro che la Virtus dovrà ricorrere al mercato per tamponare l’emergenza. Una scelta che richiederà il via libera dei due principali azionisti del club.

Il ruolo di Clyburn, cruciale sia in attacco che in difesa, rende evidente quanto la sua assenza peserà sulle ambizioni della Virtus, soprattutto in una fase delicata della stagione. Ora tutte le attenzioni sono puntate sulle decisioni della dirigenza bianconera, che dovrà muoversi rapidamente per mantenere competitiva la squadra in vista dei prossimi impegni.

