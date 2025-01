Pheonix Suns, Budenholzer ha deciso: panchinati Bradley Beal e Jusuf Nurkic

I Phoenix Suns nelle ultime partite stanno andando molto male: sono reduci da 4 sconfitte consecutive e hanno perso 7 delle ultime 10 gare, scivolando al 12° posto nella Western Conference. Coach Mike Budenholzer, dopo l’ultimo KO contro Indiana, ha preso una decisione forte per cercare di invertire la tendenza: cambiare quintetto. Come riportato da Chris Haynes, verranno panchinati Bradley Beal e Jusuf Nurkic, al loro posto verranno promossi nello starting five il rookie Ryan Dunn e Mason Plumlee.

Una mossa a sorpresa che sarà effettiva da questa notte, in occasione del match contro Philadelphia. E chissà che non possa lasciare degli strascichi anche sul mercato, dove Phoenix è tra le pretendenti a Jimmy Butler. Beal d’altronde è uno dei giocatori più pagati in NBA, con 50.2 milioni di dollari guadagnati in questa stagione e 53.6 milioni nella prossima, anche se il giocatore ha una no-trade clause che gli permette di rifiutare qualsiasi scambio se non gli fosse gradito.

In questa stagione, Bradley Beal ancora fatica ad essere un fattore per Phoenix: ha giocato finora 23 partite con 17.8 punti di media. Nelle ultime 2 uscite, Beal ha segnato complessivamente 11 punti, prestazioni che hanno spinto Budenholzer a prendere questa decisione.