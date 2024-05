Virtus Bologna, chi al posto di Luca Banchi in caso di addio?

Luca Banchi sta facendo benissimo alla Virtus Bologna e ora vuole chiudere i conti con la Reyer Venezia per raggiungere l’Olimpia EA7 Milano alle Finals di LBA.

Nelle ultime ore è circolata la possibilità di addio da parte di Banchi in direzione Baskonia. Con gli spagnoli aveva avuto abboccamenti già l’estate scorsa ma non voleva lasciare la panchina della Lettonia prima del Mondiale. Ora la situazione sembra differente, con il coach toscano che potrebbe continuare ad allenare i baltici e in contemporanea anche i baschi. Ma chi potrebbe arrivare alla Virtus Bologna in casa di addio di coach Luca Banchi?

Walter Fuochi su La Repubblica ha ipotizzato due possibili nomi italiani: Marco Ramondino, che ha fatto bene a Tortona ma è stato esonerato a stagione in corso, e Nicola Brienza, che invece ha fatto il premio di coach dell’anno in Serie A ma non continuerà la sua avventura a Pistoia.

Tra gli stranieri, un possibile nome è quello di Sasha Djordjevic. Il serbo sarebbe un gradito ritorno per i tifosi Virtus poiché è stato l’ultimo allenatore a vincere uno Scudetto con Bologna.

Stiamo a vedere cosa accadrà, di certo bisogna aspettare almeno fino a fine stagione sportiva, quindi tutte queste considerazioni sono rimandate ad almeno metà giugno, se non dopo, poiché la partecipare delle VuNere all’EuroLega oppure no sposterebbe molto sulla scelta del nome.