Dennis Schroder il calciatore: ha debuttato nel calcio tedesco

Dennis Schroder poco meno di un anno fa ha conquistato il Mondiale con la Germania da protagonista. Nell’ultima stagione poi il playmaker tedesco ha giocato con Toronto e Brooklyn, mancando i Playoff e segnando 14.0 punti di media.

L’offseason per Schorder è quindi iniziata in anticipo e il giocatore ha potuto dedicarsi ad un’altra passione: il calcio. Nei giorni scorsi ha addirittura esordito nella sesta divisione tedesca, con la maglia dell’FC Germania Bleckenstedt.

Schroder ha giocato 62′ come ala sinistra in una partita che la sua squadra ha perso 5-1. Il giocatore NBA era in rosa da un anno e mezzo ma non aveva mai avuto occasione di debuttare.