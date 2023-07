L’addio di Toko Shengelia alla Virtus Bologna si avvicina. Nei giorni scorsi avevamo parlato del pressing della Stella Rossa sul lungo georgiano, ora però sembra che Shengelia abbia trovato l’accordo con il Panathinaikos. Secondo Christos Harpidis di TotalBasket, ora la palla passa alla Virtus: è il club bianconero che deve decidere se lasciare andare o meno il giocatore, il quale avrebbe un altro anno di contratto.

🇬🇷‼️Tornike Shengelia have reached an agreement with Panathinaikos.

Red Star left the race of his signature as they couldn’t reach the greek team’s offer.

The last word on Virtus Bologna and the experienced Forward. #paobc #panathinaikos #basketball #euroleague…

— Christos Harpidis (@chrisalucard) July 19, 2023