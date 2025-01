Virtus Bologna, come giocherà senza Shengelia, Clyburn e Zizic?

Né questa sera contro il Baskonia né questo weekend contro Napoli la Virtus Bologna potrà contare su Toko Shengelia, Will Clyburn e Ante Zizic. Se il georgiano sembrava pronto per essere in campo già oggi, alla fine si è deciso di preservarlo in vista del doppio turno di EuroLega e non rischiare di peggiorare la situazione, che è già di per sé grave.

Come giocherà la Virtus Bologna contro Baskonia e Napoli?

Sostanzialmente i bianconeri non avranno a disposizione 3 su 5 giocatori da quintetto, dall’ala piccola al centro. Quindi bisogna scovare delle alternative. Sicuramente saranno importantissimi gli italiani: Daniel Hackett, Alessandro Pajola – che è tornato a giocare un basket sublime -, capitan Marco Belinelli, Nicola Akele, Achille Polonara, Momo Diouf e anche Riccardo Visconti, che ha visto pochissimo il campo finora ma che potrebbe essere utile contro i campani.

A questi si aggiungono poi Matt Morgan, handler che piace a Dusko Ivanovic, Isaia Cordinier, una garanzia per i virtussini, e due che devono sfruttare il momento per mettersi in mostra: Rayjon Rucker e Andrejs Grazulis.

Perciò stasera il tecnico montenegrino avrà 11 senior a disposizione (facciamo 10 più Visconti) con i quali può competere contro i baschi, anche se naturalmente è molto più complesso senza 3 top player.

Il reparto lunghi

Quello più in sofferenza per le VuNere al completo, figuriamoci oggi. Polonara è chiamato a una grande prova di leadership, caratteristica che ha e che deve mettere sul parquet. E poi Diouf e Grazulis devono dare tutto quello che hanno, fisicamente e tecnicamente, ma anche qualcosina in più per poter competere contro i rispettivi avversari. Probabilmente vedremo Nicola Akele qualche minuto da ala forte perché è l’unico tra gli abili e arruolabili per struttura fisica che può fare quel ruolo tra quelli a disposizione.

Come potrebbe essere il quintetto?

Pajola sicuramente in cabina di regia, affiancato probabilmente da Morgan. Cordinier, che sarà l’uomo chiave del match, da ala piccola, mentre Polonara e Diouf i lunghi. Detto di quelli sopra, l’esperienza di Hackett e Belinelli oggi servirà come il pane, anche se per un minutaggio che difficilmente supererà i 15 giri di orologio a testa. Chissà poi se l’esplosività di Tucker non potrà essere la sorpresa in una gara che sarà probabilmente ad alto ritmo...

