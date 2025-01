Virtus Bologna, Edmon Sumner è il preferito ma c’è un problema ENORME nell’operazione

La Virtus Bologna è impegnata nella ricerca di un rinforzo per sopperire all’assenza prolungata di Will Clyburn ed Edmon Sumner potrebbe essere più di un’idea. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club ha recentemente modificato il proprio approccio sul mercato, passando dall’idea iniziale di ingaggiare un giovane talento a quella di puntare su un giocatore con maggiore esperienza.

Cambio di strategia

La decisione di virare su un profilo più maturo deriva dalla difficoltà di individuare prospetti futuribili che possano contribuire immediatamente alla squadra. L’obiettivo principale, secondo il giornalista Luca Selleri, è ora quello di trovare un sostituto temporaneo che possa garantire un buon rendimento durante l’assenza di Clyburn, ex giocatore dell’Efes Istanbul.

Il nome di Edmund Sumner

Tra i candidati indicati dall’allenatore Dusko Ivanovic spicca Edmon Sumner, un giocatore già seguito dalla Virtus Bologna durante il mercato estivo. Attualmente Sumner milita nel campionato cinese, dove sta registrando numeri impressionanti: una media di 36,2 punti a partita. La sua capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva lo rende un’opzione intrigante per il club bianconero.

Le difficoltà dell’operazione

Nonostante l’interesse, ci sono ostacoli significativi per concludere l’affare. La Virtus non sembra intenzionata a pagare buyout elevati per liberare eventuali giocatori sotto contratto, una scelta che complica ulteriormente la trattativa per Sumner o altri profili simili.

“Il fatto che non ci sia l’intenzione di pagare buyout consistenti rende ancora più complicata un’operazione che per completarsi deve comunque passare al vaglio della società”, si legge nell’articolo di Selleri.

