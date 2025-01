Gli Warriors si sono ritirati dalla corsa per Jimmy Butler?

Jimmy Butler, attualmente sospeso per sette partite dopo aver dichiarato di non apprezzare più il suo tempo con i Miami Heat, non entrerà nei piani dei Golden State Warriors.

Secondo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic, la franchigia californiana non è interessata a competere per il giocatore, lasciando spazio ad altre squadre come Phoenix Suns e Denver Nuggets, che sembrano essere tra le principali pretendenti.

Le ragioni della scelta degli Warriors

Amick ha spiegato che gli Warriors non sono disposti a offrire a Butler l’estensione contrattuale che il giocatore cerca per garantirsi un futuro a lungo termine.

“Non hanno interesse a dargli l’accordo che sta aspettando”, ha dichiarato Amick durante la trasmissione Run It Back su FanDuelTV. “E non credo che vogliano prenderlo come semplice giocatore a noleggio”.

Un ulteriore fattore determinante è stata la reticenza degli Warriors a includere Jonathan Kuminga in un’eventuale trattativa. Nonostante il giovane talento sia attualmente infortunato, Golden State non intende sacrificare un prospetto tanto promettente per arrivare a Butler.

“La loro motivazione per non andare su Jimmy, al di là dell’aspetto economico, è che fino a questo momento sono stati piuttosto soddisfatti delle prestazioni di Andrew Wiggins. E l’idea di sacrificare Kuminga in un affare del genere, non è piaciuta”.

The Warriors don't want to trade for Jimmy Butler 😱 @sam_amick says that Golden State doesn't want to give up Jonathan Kuminga or give Butler a contract extension. Plus, they're happy with Andrew Wiggins' output. 📺 https://t.co/2SuCv1Oo61 @MichelleDBeadle | @TeamLou23 pic.twitter.com/4NYTiwjCm1 — Run It Back (@RunItBackFDTV) January 9, 2025

Le altre squadre in corsa

Con gli Warriors fuori dai giochi, l’attenzione si sposta sulle altre pretendenti. I Phoenix Suns e i Denver Nuggets sembrano essere le squadre più interessate a Jimmy Butler. Entrambe le franchigie vedono nel giocatore un elemento in grado di elevare il proprio livello, soprattutto in vista dei playoff.

