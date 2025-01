Stefano Gentile pronto a lasciare Trapani ma non la Serie A?

Il mercato italiano continua a muoversi e nelle ultime ore emergono importanti sviluppi riguardanti due giocatori esperti: Stefano Gentile verso Pistoia e Lorenzo Saccaggi verso Orzinuovi.

Stefano Gentile, playmaker classe 1989, sembra essere diretto verso il Pistoia Basket 2000. Dopo una carriera che lo ha visto protagonista in numerose squadre di Serie A e reduce da una promozione dall’A2 alla A con Trapani, Gentile rappresenterebbe un rinforzo di grande spessore per il team toscano. Pistoia, attualmente impegnata a consolidare la propria posizione in campionato, punta sull’esperienza e sulla versatilità di Gentile per aggiungere qualità al proprio roster e aumentare le proprie chance di salvezza.

Parallelamente, Lorenzo Saccaggi potrebbe trasferirsi a Orzinuovi. Il quasi ex Pistoia ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un elemento affidabile e potrebbe portare ad Orzinuovi l’esperienza necessaria per affrontare le sfide della stagione con maggiore solidità.

Questi movimenti dimostrano come il mercato italiano sia in pieno fermento, con squadre che cercano di rafforzarsi in vista della seconda parte della stagione. Gentile e Saccaggi, due nomi di peso, potrebbero presto cambiare maglia, portando qualità e leadership ai rispettivi nuovi club. Restano da confermare i dettagli delle operazioni, ma le trattative sembrano ormai in dirittura d’arrivo.

