Virtus Bologna, cosa sappiamo dell’ipotesi Devonte’ Graham?

La Virtus Bologna è al lavoro per rafforzare ulteriormente il proprio roster in vista della seconda parte di stagione. In particolare, la squadra bolognese sta valutando l’ingaggio di un nuovo giocatore per il backcourt, un’area che ha bisogno di un potenziale innesto di qualità. Tra le opzioni prese in considerazione c’è anche il nome di Devonte’ Graham, point guard che potrebbe essere la chiave per dare più profondità e versatilità al reparto guardie della Virtus Bologna.

Graham, reduce da un’esperienza in NBA con i New Orleans Pelicans e i San Antonio Spurs, ha messo in evidenza le sue qualità in diversi anni di carriera tra i professionisti. Con un buon mix di velocità, capacità di gestione del gioco e doti realizzative, il 29enne statunitense potrebbe rappresentare un’opzione ideale per la squadra di coach Dusko Ivanovic.

L’approdo di Graham alla Virtus Bologna non è ancora certo, ma può essere sicuramente un nome interessante secondo quanto riportato da Orazio Cauchi di Backdoor Podcast.

Il club bolognese sta infatti cercando di rinforzare la propria squadra in vista degli impegni europei e del campionato, per mantenere alta la competitività su più fronti. Se dovesse arrivare, l’aggiunta dell’ex NBA al backcourt potrebbe avere un impatto significativo, migliorando ulteriormente la qualità del gioco offensivo e difensivo.

