Nuovi problemi per la Virtus Bologna, che potrebbe perdere Ante Zizic per un lungo periodo. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il pivot croato potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una fastidiosa borsite al gomito sinistro. Gli accertamenti previsti all’inizio della prossima settimana chiariranno la situazione, ma l’operazione sembra l’ipotesi più probabile.

Se confermato, il recupero di Zizic richiederebbe circa un mese e mezzo, rendendolo disponibile solo per il mese di marzo. La notizia complica ulteriormente la situazione per la Virtus, già priva di Will Clyburn, il cui ritorno in campo è previsto per aprile.

La stagione travagliata di Zizic

Zizic, al centro delle rotazioni virtussine, aveva fatto il suo rientro in EuroLeague durante il doppio impegno della scorsa settimana, che ha visto la squadra impegnata prima a Kaunas contro lo Zalgiris e poi a Monaco di Baviera contro il Bayern. In Lituania era andato regolarmente a referto, ma è stato tenuto fuori nella trasferta tedesca, segnale evidente che il problema al gomito stava peggiorando.

Mercato di nuovo in primo piano

Con il probabile lungo stop di Ante Zizic, la Virtus Bologna si vede costretta a tornare sul mercato, sia per trovare un esterno, obiettivo già noto per sostituire temporaneamente Clyburn, sia per cercare un rinforzo nel reparto lunghi. La dirigenza dovrà muoversi rapidamente per individuare profili adatti e disponibili, considerando anche le difficoltà di mercato nel pieno della stagione.

Un calendario impegnativo e rotazioni ridotte

L’assenza di due pedine fondamentali come Zizic e Clyburn rende ancora più arduo il percorso della Virtus, impegnata in un calendario fitto tra EuroLeague e campionato italiano. Le rotazioni limitate rischiano di pesare soprattutto in EuroLeague, dove ogni partita è cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff.