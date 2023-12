Virtus Bologna, duro colpo: lunga assenza per Jordan Mickey

La Virtus Bologna che tanto sta facendo sognare i suoi tifosi in questo avvio di stagione, soprattutto in EuroLega, tornerà in campo domani contro il Baskonia di Dusko Ivanovic. Da quando il tecnico è tornato sulla panchina dei blaugrana, i baschi hanno risalito la classifica e ora si trovano al quinto posto con un record di 8-5, a solo una vittoria di distanza dalle V Nere. La gara di domani sarà però orfana di uno dei suoi protagonisti: Jordan Mickey.

Il lungo americano, uno dei migliori giocatori della Virtus anche in questa stagione, ha subito un infortunio al retto femorale sinistro e sarà rivalutato tra circa 4 settimane, come annunciato dal club. Mickey quindi sarà out per circa un mese, un’assenza pesantissima per la Virtus Bologna visto che il giocatore sta segnando 9.8 punti con 4.9 rimbalzi di media in EuroLega.

“Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente, sostenendo l’impatto che il Baskonia è in grado di sprigionare, grazie ad una difesa molto aggressiva ed un attacco spumeggiante frutto di un talento offensivo da top team” ha commentato Luca Banchi in conferenza stampa.

La Virtus recupererà però Alessandro Pajola, assente da un paio di settimane.

