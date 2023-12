Il Fenerbahçe ha scelto il successore di Itoudis, ma non è Andrea Trinchieri

Il Fenerbahçe ha scelto chi sostituirà Dimitris Itoudis in panchina, con il coach greco accompagnato oggi alla porta in seguito alle 4 sconfitte consecutive dei gialloblu tra campionato (contro Besiktas ed Efes) ed EuroLega (contro Baskonia e Barcellona). In giornata si era parlato insistentemente di Andrea Trinchieri, attualmente telecronista di DAZN, come successore di Itoudis. Ma a quanto pare il Fener ha virato su Sarunas Jasikevicius.

Secondo BasketNews, il club turco starebbe in queste ore finalizzando un accordo fino al 2026 con Jasikevicius, al momento disoccupato dopo la fine dell’esperienza al Barça. Il lituano è probabilmente il tecnico più importante in Europa tra quelli ancora liberi, dal 2020 al 2023 ha allenato i blaugrana portandoli tutte e tre le volte alle Final Four di EuroLega senza però mai riuscire a vincere quella coppa che invece da giocatore ha alzato addirittura 4 volte, di cui una da MVP.

Il Fenerbahçe ad oggi è secondo nel campionato turco dietro all’Efes, mentre in EuroLega è dodicesimo con un record di 6-7 nonostante fosse considerato tra le favorite.