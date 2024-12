Virtus Bologna, Dusko Ivanovic non sarà in panchina stasera: ecco perché…

Dusko Ivanovic dovrà aspettare la prossima settimana per il suo debutto in EuroLega con la Virtus Bologna, come hanno confermato fonti di BasketNews. Il regolamento dell’EuroLeague gli impedisce di guidare la squadra nella partita di venerdì contro il suo ex club, la Stella Rossa Belgrado.

Dusko Ivanovic won't be eligible to lead Virtus Bologna in their Friday home game against Crvena Zvezda Belgrade due to EuroLeague regulations, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) December 6, 2024

Dusko Ivanovic non potrà guidare la Virtus Bologna nella partita casalinga di oggi contro la sua ex squadra, il Crvena Zvezda, a causa del regolamento dell’EuroLeague che impone di effettuare le nuove iscrizioni entro mercoledì alle 18:00.