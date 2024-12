Le maglie dell’esordio di LeBron e Bronny James vendute a un prezzo ASTRONOMICO

I Los Angeles Lakers, che hanno perso cinque delle ultime sette partite, quattro delle quali con un margine medio di 30,5 punti, non hanno nulla di cui sorridere, tranne forse LeBron James e il figlio Bronny, le cui maglie indossate durante la vittoria di apertura contro i Minnesota Timberwolves sono state vendute all’asta da Sotheby’s per 102.000 dollari. Questo dovrebbe far dimenticare la sconfitta con i Wolves di 29 punti e l’imbarazzante sconfitta con i Miami Heat di 41, per un margine totale di 70 punti in due gare.

“Il pacchetto unico è stato reso disponibile da Sotheby’s il mese scorso… e si ritiene che entrambi gli oggetti siano stati indossati quando i Lakers hanno giocato contro i Timberwolves il 22 ottobre, la stessa sera in cui Bron e Bronny hanno fatto la storia dell’NBA”, secondo quanto riportato da TMZ.

Secondo lo stesso rapporto, la casa d’aste ha confrontato le foto della maglia di LeBron James con quelle dell’opening night, del media day e delle uscite di preseason, e ha ripetuto il processo con la maglia di Bronny James, anche se non è certo che il rookie dei Lakers abbia indossato la stessa maglia nei tre minuti giocati nell’opening night.

