WNBA Expansion Draft: anche Cecilia Zandalasini è stata scelta per le Valkyries

Dalla prossima stagione la WNBA avrà una nuova squadra: le Golden State Valkyries, che faranno salire a 13 le franchigie partecipanti. La nuova formazione, che sarà allenata da coach Natalie Nakase, giocherà al Chase Center come i “cugini” dei Golden State Warriors, con i quali condividono molto, a partire dalla proprietà di Joe Lacob. Nella notte si è tenuto il WNBA Expansion Draft, uno speciale Draft per assegnare un roster alle “nuove” Valkyries.

Da regolamento, ognuna delle altre 12 squadre poteva proteggere 6 delle proprie giocatrici, tutte le altre potevano essere scelte dalle Valkyries (una per squadra). Alla fine le giocatrici selezionate da Golden State sono state 11, di cui 7 non americane: tra di esse, anche la nostra Cecilia Zandalasini, tornata in WNBA nell’ultima stagione. L’azzurra ha raggiunto le WNBA Finals con le Minnesota Lynx e dalla prossima stagione sarà un membro delle Valkyries.