Virtus Bologna, è fatta per Toko Shengelia

Alla fine il grande colpo è in arrivo: come anticipato nel weekend la Virtus Bologna ha praticamente chiuso per Tornik’e Shengelia, come riportato da BasketNews, e per il georgiano ormai mancherebbe solo l’annuncio. Si tratta del secondo botto di mercato della Virtus dopo la firma di Daniel Hackett, arrivata nei giorni scorsi.

I bianconeri avevano tempo fino a domani, martedì 8 marzo, per firmare Shengelia, quindi il tesseramento arriverà sicuramente nelle prossime ore. Il lungo, 12.6 punti di media finora in Eurolega, arriva dal CSKA come Hackett ed ha lasciato il club russo dopo l’invasione dell’Ucraina. Non è ancora chiaro se la Virtus Bologna pagherà un buyout per avere Shengelia.

Tornike Shengelia is set to join Virtus Bologna, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 7, 2022