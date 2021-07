Virtus Bologna, Ekpe Udoh è l’obiettivo principale per il centro

La Virtus Bologna è stata finora tra le protagoniste del mercato italiano, con le firme di Kevin Hervey e Michele Ruzzier e le conferme di Milos Teodosic, Kyle Weems e Awudu Abass. Mancano però due tasselli fondamentali: una guardia e un centro. Se per il primo piace Brad Wanamaker, per il secondo gli occhi sono puntati su un altro ex NBA. Secondo La Repubblica infatti l’obiettivo numero uno per il reparto lunghi sarebbe Ekpe Udoh.

Il centro nigeriano, attualmente impegnato con la sua Nazionale nella preparazione delle Olimpiadi, ha giocato le ultime due stagioni in Cina, tra Beijing Ducks e Beijing Royal Fighters. Udoh ha però dimostrato il proprio valore tra NBA ed Europa, vincendo l’Eurolega col Fenerbahçe da MVP delle Final Four nella stagione 2016-17.

Su Udoh, 34 anni, oltre alla Virtus Bologna ci sarebbe però anche il solito Partizan Belgrado, già avversario di mercato per Wanamaker. Zeljiko Obradovic, nuovo allenatore del club serbo, vorrebbe portare a Belgrado qualche fedelissimo con il quale ha vinto al Fenerbahçe.