Virtus Bologna, finito il sogno di mezza estate chiamato Achille Polonara?

Potrebbe essere già terminato il sogno di mezza estate della Virtus Bologna chiamato Achille Polonara. Secondo Luca Aquino del Correre di Bologna, l’italiano, qualora dovesse lasciare il Fenerbahce Istanbul, preferirebbe firmare per l’Anadolu Efes Istanbul.

Si tratta della più classica doccia gelata, che con queste temperature non ci dispiacerebbe. Ma siamo certi che al momento sta facendo molto male ai supporter della Virtus Bologna. Questo più che altro perché fino a una decina di giorni fa sembrava fosse questione di tempo l’affare Polonara-Bologna ma in qualche modo si sarebbe chiusa a loro vantaggio.

Siamo in uno stato totalmente avanzato che il giornalista bolognese scrive addirittura che la Virtus sta pensando di rinnovare la fiducia nei confronti di Kevin Hervey, il quale sembrava fuori dal progetto viste le tante voci sul mercato lunghi in casa VuNere.

Ora la situazione è abbastanza complicata perché Jalen Reynolds ha sostanzialmente accettato l’offerta dell’UNICS Kazan e nemmeno Achille Polonara si concretizzerà, per come stanno ora le cose. Poi tutto può cambiare. Però, al momento, i progetti virtussini stanno andando piano piano tutti in fumo. E si dovranno accontentare di piani B e C sul mercato.

