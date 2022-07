L’azzurro Abramo Canka l’anno prossimo giocherà a UCLA

L’anno prossimo in NCAA ci sarà un italiano in più, e in uno dei college più prestigiosi della Division I. Il classe 2002 Abramo Canka è stato infatti reclutato dagli UCLA Bruins, dopo due stagioni da professionista in Europa tra Lituania e Russia.

Canka, nato a Genova, è cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma, prima di passare a Roseto e trasferirsi poi all’estero. Nell’ultima stagione al Lokomotiv Kuban, la giovane guardia ha segnato 10.9 punti di media nel campionato russo, dove giocano i giovani, disputando una sola partita in EuroCup (3 punti segnati in 5′).

2022 class 🇮🇹 Abramo Canka (2002) has committed to UCLA, sources told Eurohopes. The 6’7 swingman, Stella Azzurra Rome product, played 16 games with L. Kuban, recording 10.9 points and 3.7 rebounds in Russian Superleague 1. He’ll be part of the Italian U20 team in Podgorica. pic.twitter.com/LaizfUN1LC — Eurohopes (@Eurohopes) July 12, 2022