Virtus Bologna, il sogno della Stella Rossa Belgrado è Shengelia

La Virtus Bologna ha iniziato una fase di mercato che è improntata alle uscite, per poi aggiungere giocatori che potrebbero essere maggiormente funzionali al progetto. In teoria i nomi che i bolognesi sono pronti a salutare sono Iffe Lundberg e Ismaël Bako. In pratica dipende dalle offerte. Di incedibile non c’è nessuno, nemmeno Tornik’e Shengelia, che pare essere il sogno di Dusko Ivanovic, suo ex coach al Baskonia e ora alla Stella Rossa Belgrado.

🇷🇸💣 Στον Ερυθρό Αστέρα μετά τους Mike Tobey, Milos Teodosic, Joel Bolomboy και Adam Hanga, ετοιμάζουν κινησούλες με Rokas Giedraitis, Shabazz Napier ενώ διακαής πόθος του Dusko Ivanovic είναι ο Toko Shengelia‼️#euroleague #redstar #crvenazvezda @Totalbasketgr @totalbasketeu — Christos Harpidis (@chrisalucard) July 14, 2023

Il georgiano ha il contratto più pesante del roster e, in ottica di spending review, non farebbe male perderlo per il bilancio dei bianconeri. Certo, è anche probabilmente il giocatore più forte della squadra, ma è anche vero che la Virtus ha appena aggiunto un’ala forte da alta EuroLega, Achille Polonara. Perciò potrebbe decidere di promuovere l’italiano in quintetto e scommettere su un altro 4, qualora decidesse di accettare il buyout – se davvero sostanzioso – per l’ex CSKA Mosca.

Stiamo a vedere se questo ardente desiderio di Ivanovic porterà davvero Torkin’e Shengelia alla Stella Rossa Belgrado oppure resterà per un altro anno a Bologna. Sarà un luglio rovente, da tutti i punti di vista.

