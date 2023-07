La Virtus Bologna ha momentaneamente chiuso il suo mercato con le firme di Ognjen Dobrić e del centro Devontae Cacok. Però potrebbero esserci novità in caso di addio di Gabriel “Iffe” Lundberg e Ismael Bako. In particolare La Prealpina scrive che la Virtus Bologna sta monitorando la situazione di Colbey Ross, ex Varese ed MVP della stagione di Serie A 2022-2023, qualora non dovesse strappare un contratto in NBA o quantomeno un invito al veteran camp.

Ross sta viaggiando a Las Vegas a 10 punti e 6 assist di media. Non brutti numeri ma nemmeno cifre indimenticabili per la Summer League. Sicuramente si sta mettendo in mostra ma forse sì sta dimostrando più un giocatore da alta EuroLega che un role player NBA. Ed è per questo che su di lui c’è forte il Baskonia, che è in vantaggio su tutti qualora decidesse di ritornare in Europa.

La Virtus Bologna però ha la fortuna di trovarsi in Italia, campionato che ha già dominato, e che comunque gli darebbe un ruolo importante all’interno del roster.

Stiamo a vedere come si svilupperà il mercato della Virtus Bologna e quindi se ci saranno novità su Colbey Ross. Quello che possiamo dire è che le VuNere non hanno fretta di aggiungere giocatori. Se non esce qualcuno, non entra nessuno.

