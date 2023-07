Virtus Bologna, il toccante saluto di Sergio Scariolo a Milos Teodosic

L’ufficialità dell’addio di Milos Teodosic alla Virtus Bologna ha caratterizzato la giornata di basket mercato.

La notizia era nell’aria ma la partenza del campione serbo, diretto alla Stella Rossa Belgrado, ha lasciato molta tristezza nei tifosi bianconeri. Tanti messaggi di affetto nei confronti di Teodosic da parte del popolo virtussino. Fra questi spicca anche quello del coach Sergio Scariolo, da cui si capisce che la decisione era stata presa già da tempo.

Thank you for what you taught me,for deciding to “let me coach you”,even when we disagreed;for always putting the team ahead of yourself, not easy for players of your caliber..and above all, for your words when we already knew that you were no longer going to be a player of mines pic.twitter.com/NYuQ1eDyA3

— Sergio Scariolo (@sergioscariolo) July 11, 2023